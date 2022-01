Zumbido del boxeo ESPN ha anunciado que transmitirá un choque de peso súper mediano entre Edgar Berlanga y Steve Rolls el 19 de marzo en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Puede que recuerdes a Rolls luchando contra GGG hace un tiempo. El promotor Eddie Hearn ha anunciado que Jessie Vargas ha dado positivo por Covid y habrá un breve aplazamiento de su pelea del 5 de febrero con Liam Smith. Con Ramírez-Pedraza de ESPN y Vargas-Smith de DAZN pospuestos debido a covid, eso despeja el calendario para la transmisión de pago por evento de Thurman-Barrios. El último fichaje de Probellum es el invicto súper mosca Jade Bornea (16-0, 10 KOs), quien estará en acción esta noche en Monterrey, México, donde competirá en una eliminatoria por el título mundial de la FIB contra Mohammed Obbadi (22-1, 13 KOs). Lista la mega noche de boxeo mundial en Panamá Conferencia de prensa final de Smith-Geffrard

