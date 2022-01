Lista la mega noche de boxeo mundial en Panamá Por. Gabriel F. Cordero Sampson Lewkowicz de Sampson Boxing, Carlos Gonzalez de Best Box, Carlos Andres Tello de Tello-Box y Paco Damian de Paco Presents presentarán “Box & Roll” junto al Gobierno Panameño la tercera entrega de una alianza en una serie de seis eventos de boxeo profesional en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en el Hotel El Panamá en la Ciudad de Panamá, Panamá. El evento busca concienciar a la juventud y niños de Panamá en la prevención de la delincuencia Juvenil junto al Ministerio de Gobierno y su Dirección Nacional para la prevención de la delincuencia juvenil han unido esfuerzos para apoyar las futuras generaciones de Panamá. El evento será transmitido en vivo internacionalmente por la cadena Argentna, TyC Sports y por TV Max Canal 9 de Panama. El evento principal de la noche, La estrella y esperanza del boxeo panameño, Jaime “Jaimito” Arboleda (17-2,14 KOs) se enfrentará a Nicolás Polanco (20-1-1 ,11 KOs) de Santo Domingo, República Dominicana por el título ligero plata latino del WBC a 1o rounds. En el evento coestelar de la noche, El Argentino, Hugo Alberto “Nato” Roldan (20-0-1, 7 KOs) se enfrentará al Colombiano, Germán Del Castillo (10-1-2, 7 KOs) por el título superligero plata del WBC Latino a 10 rounds. A ultimo momento en los estrictos protocolos sanitarios que realizan los organizadores tuvieron la desafortunada noticia que 4 boxeadores salieran positivos en Covid-19: Gabriela Fundora, Abdiel Matute, Jonathan Torres y Jordan Castillo quienes no estarán en esta mega noche de boxeo internacional. También el evento tendrá peleas de boxeadores del Ciclo Olímpico que es parte del acuerdo de esta gran alianza realizada para ayudar al boxeo Panameño y combatir la delincuencia juvenil por Sampson Lewkowicz y el Gobierno de Panamá. Zumbido del boxeo

