Misa Virtual en facebook en memoria de Don Jose Sulaimán este 16 de enero Por.Gabriel F. Cordero El próximo domingo 16 de enero, familiares, promotores, periodistas, oficiales del ring, boxeadores, campeones mundiales y fanáticos se reunirán nuevamente de forma virtual en la plataforma de facebook para asistir a una misa que se realizara para honrar la memoria del presidente vitalicio del WBC, Don José Sulaimán Chagnón, fallecido el 16 de enero de 2014. La misa podrá será realizada a las 12:00 PM desde la Catedral Maronita Mex Balvanera y se puede ver a través de https://www.facebook.com/WBCBOXING y https://www.facebook.com/catedralmaronita.maronita.1 Eubank-Williams aprobado para el 5 de febrero en Reino Unido Lista la mega noche de boxeo mundial en Panamá

