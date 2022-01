Eubank-Williams aprobado para el 5 de febrero en Reino Unido Tras el anuncio por parte del Gobierno de Gales de que los eventos deportivos bajo techo pueden reanudarse en Gales, BOXXER ha anunciado que el enfrentamiento pospuesto dos veces entre los amargos rivales Chris Eubank Jr. (31-2, 23 KOs) y Liam Williams (23-3-1, 18 KOs) se llevará a cabo en el Motorpoint Arena Cardiff el 5 de febrero, en vivo y exclusivamente en Sky Sports en el Reino Unido y FITE en los EE. UU. En el coestelar, la dos veces medallista de oro olímpica Claressa ‘GWOAT’ Shields (11-0, 2 KOs) hace su debut en el Reino Unido defendiendo sus títulos de peso mediano del WBC, AMB y la FIB contra la invicta campeona de la WBF Ema Kozin (21-0-1 , 11 KO). Don King confirma su evento con campeonatos el 29 de enero Misa Virtual en facebook en memoria de Don Jose Sulaimán este 16 de enero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.