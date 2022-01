Don King confirma su evento con campeonatos el 29 de enero El promotor Don King ha anunciado oficialmente la segunda pelea por el título mundial en su evento del 29 de enero en el WD Packard Music Hall en Warren, Ohio. Uniéndose al choque previamente anunciado entre el campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu (28-2, 25 KOs) defendiendo contra Thabiso Mchunu (23-5, 13 KOs), el campeón de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (21-0, 15 KOs) arriesgando su título contra el invicto AMB #13 Jonathan Guidry (17-0-2, 10 KOs) de Dulca, Louisiana. Y si esas dos peleas de campeonato no fueran suficientes, King tiene otros cuatro títulos de la NABA en juego. El campeonato de peso pesado de oro de la NABA enfrentará al veterano Alonzo Butler (34-3-2, 25 KOs) de Chattanooga, TN y al joven Ahmed Hefny (13-1, 5 KOs) de Egipto a través de Queens, NY. El choque por el título de peso crucero de la NABA presenta a Johnnie Langston (9-3, 3 KOs) de Sarasota, FL y Nick Kisner (22-5-1, 6 KOs) de Baltimore, MD. El campeonato de peso mediano de la NABA estará en juego cuando el producto local Michael Moore (18-3, 8 KOs) de Cleveland, OH se enfrente a Anthony Lenk (17-7, 7 KOs) de Niagara Falls, NY. La sexta y última pelea por el título de la noche presentará a Cody Wilson (10-3, 7 KOs) de West Virginia, VA y Tre’Sean Wiggins (12-5-3, 6 KOs) de Newburgh, NY luchando por el peso welter de la NABA. campeonato. La velada se pondrá en marcha con una atracción especial de peso crucero que enfrentará a Jaywon Woods (11-1-1, 5 KOs) de Danville, VA y desafiará a Shawn Miller (18-6, 7 KOs) de Troy en una pelea de ocho asaltos. Las entradas están a la venta en Ticketmaster o en el WD Packard Music Hall. Los boletos tendrán un precio de $550, $350, $250, $175 y $80. El ganador de Makabu-Mchunu tiene la esperanza de tener la oportunidad de pelear contra el campeón mundial Canelo Alvarez a finales de este año. El ganador de Bryan-Guidry estará en línea para enfrentar posiblemente al # 1 de la AMB, Daniel Dubois. Eubank-Williams aprobado para el 5 de febrero en Reino Unido

