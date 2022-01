Smith vence a Geffrard y retiene el título de semipesado de la OMB en NY El campeón mundial de peso semipesado de la OMB Joe Smith Jr (28-3, 22 KOs) anotó un KO en el noveno asalto sobre el difunto suplente Steve Geffrard (18-3, 12 KOs) el sábado por la noche en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. Smith tuvo problemas para atravesar la guardia alta de Geffrard desde el principio, pero también estuvo mucho más ocupado. Smith comenzó a conectar con su mano derecha en la tercera ronda y comenzó a sacar al Geffrard de mentalidad defensiva en la cuarta ronda. Smith hizo daño a Geffrard en la quinta ronda. Geffrard aparentemente entró en modo de supervivencia después de eso. Smith golpeó a Geffrard contra la lona en la novena ronda para terminarlo. El tiempo fue: 37. “Realmente lo trajo hoy”, dijo Smith después. “Fue una gran pelea. Como pueden ver, es un gran boxeador, un buen sobreviviente. Estaba tratando de sacarlo de allí temprano, pero me di cuenta de que era muy duro y que no iba a poder hacer eso. Traté de esperar hasta las rondas posteriores y comencé a lanzar más combinaciones para desarmarlo”. Resultados desde Tijuana Don King confirma su evento con campeonatos el 29 de enero

