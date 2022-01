Resultados desde Tijuana Fue una noche de nocauts la noche del sábado en el Auditorio Zonkeys de Tijuana, BCN, México. En el evento principal, el peso súper welter n.° 9 de la OMB, Carlos “Chema” Ocampo (32-1, 20 KOs) derribó a Omir “Guerrero de Dios” Rodríguez (11-4-1, 5 KOs) dos veces en camino a un KO en el primer round. El tiempo era 2:59. En la coestelar, el invicto superligero Carlos “Tiburón” Sánchez (22-0, 18 KOs) necesitó menos de un minuto para noquear a José Luis “Pepo” Espinoza (14-6-1, 9 KOs) con un golpe al cuerpo. Otros resultados

George Navarro TKO1 Javier Márquez (peso supermosca)

Abimael Cruz TKO3 Ulises Pérez (superligero)

Jonathan Pinedo KO2 Marco Diaz (peso minimosca) Smith: Deseo enfrentar a Beterbiev Smith vence a Geffrard y retiene el título de semipesado de la OMB en NY

Top Boxing News

