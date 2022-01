Smith: Deseo enfrentar a Beterbiev Reportaje/Foto Boxeo Bob Newman El campeón de peso semipesado de la OMB, Joe Smith Jr., dice que quiere que el campeón de peso semipesado del CMB/FIB, Artur Beterbiev, sea el próximo, y luego una revancha con el líder de los semipesados ​​de la AMB, Dmitry Bivol, para volverse indiscutible. Smith también declaró que Canelo Alvarez está en su radar. “{Beterbiev} es lo que quiero”, dijo Smith después de detener a Steve Geffrard el sábado por la noche en Verona, Nueva York. “Quiero volver al gimnasio, trabajar en mi oficio y, como digo, cada vez que subo al ring, voy a mejorar cada vez más. Creo que la próxima vez que me veas, estaré listo para cualquiera. “Si obtengo a Beterbiev y lo gano, quiero que Bivol sea el próximo en unificar todos los cinturones y convertirse en campeón unificado, y luego eliminar al rey libra por libra. “Si Canelo quiere venir a 175 y pelear conmigo, estoy listo para él. Esa es la pelea que quiero. A todos les encantaría ver esa pelea. Sería un gran problema. El promotor Joe DeGuardia agregó: “Joe quiere lo mejor y lo más grande. Eso es lo que está buscando. Peleará con cualquiera. Beterbiev está ahí fuera. Canelo está ahí fuera. Él está listo para todos ellos. Estamos listos para los más grandes”. La marca de un gran hombre, José Sulaimán Resultados desde Tijuana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.