La marca de un gran hombre, José Sulaimán Miles de amigos de Don José Sulaimán se unieron vía Facebook, al Servicio para celebrar su vida, en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de Balvanera, conmemorando el octavo aniversario de su fallecimiento. Llegaron mensajes de condolencia, amor y amistad de todo el mundo, tal era el poder popular de José Sulaiman Chagnon. El servicio estuvo presidido por el obispo George Milad Saad, amigo de don José y de la familia Sulaiman. Habló del gran impacto y valor de la vida de Don José, en México y en el mundo. Y el dolor que su familia y su familia WBC aún sienten profundamente, pero habló del nuevo comienzo, que abarca la eternidad. También dio gracias por la vida de Pablo Manzur. Monseñor Jorge habló del encuentro de Don José con el Papa y que él fue modelo y ejemplo para tantos. El WBC es una parte integral de la Fundación Scholas Occurrentes del Papa Francisco, que canaliza la esperanza, la fe y la energía de los jóvenes de todo el mundo en una iniciativa de unidad. Una foto de Don José sobre una mesa, lirios blancos y una vela encendida. Treinta y ocho de sus ochenta y dos años como Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, con cambios sísmicos que han transformado el Deporte del Boxeo, y un servicio que no fue confundido ni desviado por la pandemia. El emotivo mensaje del hijo mayor de Don José, Pepe diciendo: “Gracias a todos por acompañarnos”. Un hombre que siempre será querido y siempre recordado con alegría, admiración y GRAN felicidad. Smith: Deseo enfrentar a Beterbiev

