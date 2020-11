Yeleussinov KOs Indongo por titulo Intercontinental de la FIB en Florida Por.Gabriel F. Cordero El Campeón olímpico y prospecto de 29 años Daniyar Yeleussinov de Kazajistan ganó de forma impresionante sobre el Sudafricano ex campeón mundial de peso welter ligero de la FIB Julius Indongo el pasado viernes 27 de noviembre en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood en EE. UU. Yeleussinov ganó el cinturón vacante de peso welter Intercontinental de la FIB, logro derribar a su oponente en el primer asalto y en el segundo asalto luego Indongo se negó a continuar en la pelea. Jacobs supera a Rosado en una aburrida decisión dividida en Florida

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.