Resultados de la cartelera de Tyson-Jones Jr. La personalidad de YouTube Jake Paul (2-0, 2 KOs) anotó un brutal KO en el segundo asalto sobre el tres veces campeón de slam dunk de la NBA Nate Robinson (0-1) en un choque de peso crucero el sábado por la noche en el Staples Center de Los Ángeles, sin audiencia en vivo. . Paul derribó a Robinson en la primera ronda. Derribó a Robinson nuevamente en la segunda ronda. Robinson superó la cuenta solo para ser derribado primero. El tiempo era 1:35. El ex dos veces campeón mundial Badou Jack (23-3-3, 13 KOs) castigó brutalmente al previamente invicto Blake McKernan (13-1, 6 KOs) durante ocho asaltos en un combate de peso semipesado. El ex campeón prácticamente domino al duro McKernan durante toda la pelea, pero McKernan de alguna manera logro llegar hasta el final. Las puntuaciones fueron 80-72 3x. El invicto peso ligero Jamaine Ortiz (14-0, 8 KOs) venció con un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre Sulaiman Segawa (13-3-1, 4 KOs). Un golpe al cuerpo derribó a Segawa en el séptimo round y al lograr levantarse Ortiz le domino con su siguiente andanada lo que hizo que el arbitro detuviera el combate. El tiempo era 2:50. Ortiz reclamó el cinturón de plata vacante del WBC USNBC. Otra buena pelea de acción. El choque de peso pluma entre Irvin González (14-3, 11 KOs) y Edward Vázquez (9-0, 1 KO) fue un intenso combate durante ocho rounds. Al final, Vázquez ganó por decisión dividida 77-75, 77-75, 75-77. ¡Qué guerra! Tyson y Jones hicieron una emocionante exhibición de boxeo Yeleussinov KOs Indongo por titulo Intercontinental de la FIB en Florida

