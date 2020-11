Jacobs supera a Rosado en una aburrida decisión dividida en Florida El ex campeón mundial de peso mediano 2 veces Daniel Jacobs (37-3, 30 KOs) ganó una decisión dividida en doce rounds sobre Gabe Rosado (25-13-1 14 KOs) en un choque de peso súper mediano el viernes por la noche en Hard Rock Live en el Seminole Hard Rock Hotel. Y Casino Hollywood, Florida. Después de que se expresaron algunos resentimientos en la preparación, la pelea fue una partida de ajedrez táctica que nunca se calentó. Las puntuaciones fueron 115-113 Rosado, 115-113, 115-113 Jacobs. En un choque por el título de peso welter Intercontinental de la FIB, el medallista de oro olímpico de Río 2016 Daniyar Yeleussinov (10-0, 6 KOs) hizo un trabajo rápido con el ex campeón unificado de 140 libras Julius Indongo (23-3, 12 KOs). Yeleussinov derribó a Indongo en la primera ronda y nuevamente en la segunda ronda. Indongo no quiso continuar después de la segunda caída. El tiempo era 1:24. El peso mediano Nikita Ababiy (10-0, 6 KOs) luchó por una decisión unánime en seis rounds sobre Brandon Maddox (7-4-1, 5 KOs). Las puntuaciones fueron 59-55 3x. WBO # 5, IBF # 7, WBC # 8 ligero Emmanuel Tagoe (32-1, 15 KOs) tomó una decisión mayoritaria de diez rounds sobre Mason Menard (36-5, 25 KOs). Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94 y 98-92. El invicto peso pesado Mahammadrasul Majidov (3-0, 3 KOs) ganó por nocaut técnico en el tercer round sobre el previamente invicto Sahret Delgado (8-0, 7 KOs). Una gran derecha dejó a Delgado incapaz de continuar. Yeleussinov KOs Indongo por titulo Intercontinental de la FIB en Florida Pradabsri vence a Wanheng por titulo WBC y Mayweather recupera el récord

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.