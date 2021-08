Yarde vence a Terán en Inglaterra El Clasificado WBC # 9, IBF # 12, WBO # 13 peso semipesado y ex retador al título mundial Anthony “La Bestia del Este” Yarde (21-2, 20 KOs) destruyó a Alex Theran (23-4, 15 KOs) en un round en Sábado por la noche en el Arena Birmingham de Birmingham, Inglaterra. Yarde derribó a Theran con un gancho de izquierda en la primera ronda. Theran estaba arriba a las nueve, pero momentos después otro gancho de izquierda de Yarde al cuerpo dejó a Theran para el conteo. El tiempo era 2:32. Con la victoria, Yarde se mantuvo encaminado a su revancha contra Lyndon Arthur. El invicto superligero Sam Maxwell (16-0, 11 KOs) ganó una controvertida decisión unánime en doce asaltos sobre el campeón británico y de la Commonwealth Akeem Ennis-Brown (14-1, 1 KO). El incómodo Ennis-Brown impidió que Maxwell consiguiera ritmo en una tediosa pelea. Las puntuaciones fueron 116-113, 116-113, 115-114 para. El invicto peso gallo Liam Davies (10-0, 5 KOs) anotó un KO en el segundo asalto sobre Raymond Commey (19-12-1, 10 KOs). Davies dejó a Commey, quien se consideró incapaz de continuar. El tiempo era 2:52. En una revancha, los súper moscas Ijaz Ahmed (8-2-1, 0 KOs) y Quaise Khademi (8-1-1, 2 KOs) lucharon por un empate en doce asaltos en una pelea por el campeonato británico vacante y la eliminatoria final del título de la Commonwealth. Miguel “Micky” Roman victorioso en Ciudad Juarez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.