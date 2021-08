Resultados desde Hermosillo, Sonora El superligero Pedro “Roca” Campa (33-1-1, 23 KOs) se sobrepuso a un ojo derecho cerrado por un puñetazo y un choque de cabeza en la primera ronda para vencer Abimael Cruz (5-1, 5 KOs) en el sexto round el sábado por la noche en el Parque La Ruina en Hermosillo, Sonora, México. El árbitro detuvo la pelea a los dos minutos del sexto round para proteger a Cruz que estaba indefenso. El peso pluma Sergio “Chirino” Sánchez (15-1, 9 KOs) hizo un trabajo rápido sobre Adrián “Topito” Gómez (13-6, 8 KOs). Un gancho al hígado terminó la pelea a los 1:22 del segundo round. El peso ligero Diego “Azabache” Torres (11-0, 11 KOs) noqueó a Héctor “Ratón” Colín (15-11, 9 KOs) en el segundo round. Resultados desde Buenos Aires Yarde vence a Terán en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.