Yarde disfruta del papel de desvalido ante Beterbiev El contendiente de peso semipesado Anthony Yarde dice que sabe a lo que se enfrenta el 28 de enero contra el campeón mundial unificado Artur Beterbiev por los cinturones del WBC, la OMB y la FIB en el recién titulado OVO Arena (anteriormente conocido como Wembley Arena) en Londres. “Estoy relajado, estoy bien y es la pelea más grande de mi carrera”, dijo el peleador de 31 años, quien felizmente reconoce que las probabilidades no caerán a su favor al enfrentarse a un campeón 18-0 con 18 KO. “Definitivamente estoy feliz de haber llegado finalmente a esta etapa y, en mi mente, también tengo que hacer realidad adónde voy después. “¿Sabes que? Observé el boxeo incluso antes de comenzar y me gusta observar los grandes momentos y cómo suceden. Mis mejores actuaciones siempre han sido cuando he sido el desvalido. Me gusta estar en esa posición en esta etapa de mi carrera y siento que el 28 de enero será una noche muy especial para mí… Tuve mi debut profesional en esa arena y ahora estoy a punto de tener mi pelea de unificación en esa arena. arena y partir como el campeón unificado del mundo”. Beterbiev es actualmente un favorito 10:1. Tank Davis : Haney sabe quién es el verdadero campeón WBC ordena a Babic-Rozanski por el campeonato Bridge Like this: Like Loading...

