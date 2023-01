Tank Davis : Haney sabe quién es el verdadero campeón El presentador de Showtime Boxing, Brian Custer, se sentó con el campeón mundial Gervonta “Tank” Davis en su podcast The Last Stand dos días antes de que Davis enfrente al invicto campeón mundial Héctor Luis García por el título de peso ligero de la AMB de Davis esta noche, encabezando un Showtime PPV desde Capital One Arena en Washington. corriente continua Sobre lo que quiere que la gente sepa sobre él: “Soy humano. Soy mucho más persona que un simple boxeador. No soy alguien que es malo o engreído las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo soy yo en el ring o haciendo el peso. Soy un tipo humilde. No me jacto de mí mismo”. Sobre Ryan García prediciendo que detendrá a Davis en dos rounds: “¿Dos rondas? Eso es una locura. Rolly dijo lo mismo. [Ryan] hizo una apuesta con Errol Spence y la perdió. Dile eso otra vez, seguro. Sobre la autenticidad de Devin Haney como campeón indiscutible: “Le dieron un cinturón a Devin. No luchó por su cinturón. Cuando se volvió indiscutible, esperó a Kambosos para ganar los cinturones. Cuando Teofimo tenia los cinturones (no lo peleó). Pero tiene todos esos cinturones y la gente todavía no lo conoce. Él sabe quién es el verdadero campeón”. Sobre enfrentar a un oponente difícil en Héctor Luis García antes de enfrentarse a Ryan García: “Siento que me mantendrá activo para que no me quede sentado. Siento que tengo una pelea difícil con Ryan, así que ¿por qué no permanecer activo y trabajar en los errores y cosas así para poder estar listo para la pelea con Ryan? FBHOF anuncia sus elegidos para el 2023 Yarde disfruta del papel de desvalido ante Beterbiev Like this: Like Loading...

