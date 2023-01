FBHOF anuncia sus elegidos para el 2023 El Salón de la Fama del Boxeo de Florida presentó hoy la Clase de 2023 durante un anuncio festivo Meet & Greet en Fort Myers, Florida. Luchadores: Roy Jones Jr., Ossie Ocasio, David Izonritei, Vivian Harris, Alfredo Escalera, Ada Vélez, Joey Negrón Entrenadores/Managers: Peter Kahn, Jesse Robinson, Alfred Smith Promotores: Jesús Escalera Historiador: Mario Rivera Martino* Medios: Marc Lichtenfeld, Vonda Carson, John Moceyunas Participantes: Ruben DeJesus, Ali Terah Oficiales/Comisión: Fred Fluty, John Rupert, Harry De La Vega Premio al Logro Especial: Craig Houk, Aaron Snowell Premio Walter A Flansburg Lifetime: John Westerterp *Fallecido Resultados del Undercard Davis-Garcia en Washington DC Tank Davis : Haney sabe quién es el verdadero campeón Like this: Like Loading...

