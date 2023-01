Resultados del Undercard Davis-Garcia en Washington DC El superligero Michael Ogundo (17-16, 14 KOs) de 40 años arruinó el regreso del ex campeón mundial de 38 años Lamont Peterson (35-6-1, 17 KOs) con un nocaut técnico en el cuarto asalto. En su primera pelea desde 2019, Peterson cayó en el cuarto round y su esquina tiró la toalla momentos después. La pelea tuvo lugar en la cartelera fuera de televisión de Davis-Garcia en Washington DC. El prospecto de peso súper welter Vito Mielnicki Jr. (14-1, 9 KOs) derrotó a Omar Rosales (9-2-1, 5 KOs) en cuatro asaltos unilaterales. Mielnicki derribó a Rosales al final del tercer asalto y la esquina de Rosales tiró la toalla al comienzo del cuarto asalto. El invicto artista del nocaut en el peso superligero Brandun Lee (27-0, 23 KOs) castigó a Diego Luque (21-11-2, 10 KOs) hasta que el árbitro Brent Bovell lo detuvo en el cuarto round. El invicto superwelter Travon Marshall (7-0, 6 KOs) derrotó a Shawn West (7-3-1, 4 KOs) y obtuvo una detención bastante rápida del árbitro en menos de un minuto. El súper mediano Kyrone Davis (17-3-1, 6 KOs) superó por puntos a Cristián Fabián Ríos (23-16-3, 7 KOs) en ocho asaltos 80-72, 80-72, 79-73. Otros resultados:

Keeshawn Williams G6 Gustavo David Vittori (peso welter)

Jalil Hackett TKO1 Joel Guevara (superwelterweight)

Keeshawn Williams G6 Gustavo David Vittori (peso welter)

Jalil Hackett TKO1 Joel Guevara (superwelterweight)

Mia Ellis TKO1 Karen Dulin (superpluma femenino)

