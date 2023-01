Villa sorprende a Ellis y Andrade vence a Nicholson en Davis-Garcia En una eliminatoria de peso welter de la FIB, el artista KO #9 de la FIB, Roiman Villa (26-1, 24 KOs) anotó una decisión mayoritaria de doce asaltos que vino desde atrás sobre el previamente invicto contendiente #8 de la FIB, Rashidi Ellis (24-1, 15 KOs) el sábado. noche en la cartelera previa de Tank-HLG PPV en el Capital One Arena en Washington, DC, Ellis superó fácilmente a Villa durante la primera mitad de la pelea. Sin embargo, Villa brutalizó a Ellis en la recta final, derribándolo dos veces en la ronda doce para sacarlo. Las puntuaciones fueron 113-113, 114-112, 114-112. Esta fue la gran sorpresa de la noche cuando Ellis entró como favorito 7:1. El campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade (32-0, 19 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre Demond Nicholson (26-5-1, 22 KOs) en su primera pelea en el peso súper mediano. Boo Boo, de 34 años, derribó a Nicholson en las rondas dos y diez en camino a un veredicto de 100-88 Boots Ennis vence a Chukhadzhian y gana el título interino welter de la FIB Resultados del Undercard Davis-Garcia en Washington DC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.