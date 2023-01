Boots Ennis vence a Chukhadzhian y gana el título interino welter de la FIB Jaron “Boots” Ennis (30-0, 27 KOs), el contendiente invicto desde hace mucho tiempo, finalmente obtuvo su primer título mundial cuando derrotó al clasificado FIB #4 Karen Chukhadzhian (21-2, 11 KOs) por decisión unánime en doce asaltos para reclamar el cinturón vacante de peso welter interino de la FIB el sábado por la noche en la co-estelar de Tank-HLG en el Capital One Arena en Washington, DC . Fue una pelea frustrante con Ennis prácticamente acechando a Chukhadzhian, quien tiene mentalidad de supervivencia durante todo el camino. Las puntuaciones fueron 120-108 3x. Esta fue la primera pelea de Ennis que llegó a la decisión desde 2017. “Corría mucho”, dijo Ennis. “Me quito el sombrero porque muchos muchachos no querían pelear conmigo. Así que gracias por venir aquí y aceptar esta pelea… todos saben que quiero a Spence. Seguiré esperando hasta que sea el momento adecuado y Spence esté listo para pelear”. Davis vence a HL García, Kingry sigue Villa sorprende a Ellis y Andrade vence a Nicholson en Davis-Garcia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.