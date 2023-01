Davis vence a HL García, Kingry sigue El campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (28-0, 26 KOs) retuvo su título al derrotar al campeón súper pluma de la AMB, Héctor Luis García (16-1, 10 KOs) entre lps rounds ocho y nueve el sábado por la noche en frente a una multitud de 19,731 en el Capital One Arena en Washington, DC Pelea competitiva desde el principio. Davis comenzó a conectar a mitad de camino. García también tuvo sus momentos. Buenos intercambios en la séptima ronda. Tank hizo tambalearse a García en la octava ronda y García no salió para la novena ronda. El tiempo oficial fue: 13 de la novena ronda. En el momento de la detención, Tank lideraba 79-73 en dos tarjetas y 78-74 en la tercera. García declaró más tarde que un golpe de Davis le cortocircuitó la vista en el ojo derecho. Regresará a la división de las 130 libras donde sigue siendo campeón. Tank pasa a una mega pelea con Ryan “Kingry” García. TanK Davis: Sabía que HLG estaba muy lastimado Boots Ennis vence a Chukhadzhian y gana el título interino welter de la FIB Like this: Like Loading...

