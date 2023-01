TanK Davis: Sabía que HLG estaba muy lastimado “Me sorprendió un poco que no saliera”, dijo el campeón de peso ligero ‘regular’ de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, después de noquear en el noveno asalto al campeón de peso súper pluma de la AMB, Héctor Luis García, el sábado por la noche en Washington, DC. estaba muy lastimado, pero es un luchador y no quería demostrarlo. Aunque sabía que estaba herido. “No estaba lanzando muchos tiros al principio porque estaba tratando de vencerlo mentalmente. Estaba tratando de engañarlo con mis manos y mis ojos y cosas así porque es un luchador duro. Tuve que cebarlo. “Si Dios quiere, estoy listo para la pelea con Ryan García. Está previsto para abril. Estoy aquí. Ha estado entrenando. Ha estado hablando. Y veamos quién está realmente interesado en eso”. * * * García declaró: “Cuando recibí el tiro en la cabeza en el asalto final, fue cuando no pude ver con mis ojos. No sabía dónde estaba cuando me golpeó con ese tiro. Recuperé la visión, pero aún me duele la cabeza. No podía ver con mi ojo derecho. Iba bien hasta ese momento. Estaba eligiendo mis tiros”. Davis vence a HL García, Kingry sigue Like this: Like Loading...

