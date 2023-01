Wood-Lara 18 de febrero Reino Unido por DAZN El calendario 2023 de Matchroom Boxing en el Reino Unido está programado para comenzar con una explosión en el Motorpoint Arena Nottingham el sábado 18 de febrero cuando el héroe local Leigh Wood (26-2, 16 KOs) pone su título mundial de peso pluma de la AMB en juego contra Mauricio Lara (25-2-1, 18 KOs) en vivo en todo el mundo por DAZN (excluyendo Australia y Nueva Zelanda). Lara ha estado esperando pacientemente su oportunidad contra Wood después de que su pelea del 24 de septiembre se pospusiera debido a un desgarro de bíceps sufrido por Wood en un combate, pero finalmente obtiene su oportunidad por el título mundial el próximo mes. La OMB ordena a Ioka-Nakatani TanK Davis: Sabía que HLG estaba muy lastimado Like this: Like Loading...

