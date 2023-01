WBC ordena a Babic-Rozanski por el campeonato Bridge Con el campeón de peso bridge del WBC, Oscar Rivas, fuera de acción indefinidamente debido a un desprendimiento de retina, la Junta de Gobernadores del WBC lo designó como “campeón en receso” y votó a favor de la siguiente resolución para abordar de inmediato el estado de la división de peso puente: Ordenar al #1 Alen Babic contra el #3 Lukasz Rozanski para luchar por el título vacante con una división de 50-50 y el ganador se comprometió a cumplir con dos mandatos. El primero obligatorio contra el ganador de la eliminatoria final entre Ryad Merhy vs. Kevin Lerena. Ordenar al #2 Ryad Merhy contra el #4 Kevin Lerena para pelear una pelea de eliminación final con una división de 50-50 y el ganador peleando contra el nuevo campeón con una división de 60-40 a favor del campeón. El WBC inicia un período de negociaciones libres para ambas peleas. Si no se llega a un acuerdo, se realizará una subasta en la Ciudad de México el martes 31 de enero. COVID KOs Pascal, eliminatoria de la FIB es pospuesta Like this: Like Loading...

