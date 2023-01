COVID KOs Pascal, eliminatoria de la FIB es pospuesta Jean Pascal informó a Groupe Yvon Michel (GYM) que había dado positivo por el virus COVID-19. Sus síntomas son demasiado severos para que continúe entrenando para su pelea de eliminación por el título de peso semipesado de la FIB contra el alemán Michael Eifert, programada para el 9 de febrero en Place Bell en Laval. El co-promotor del evento, el presidente de DiBella Entertainment (DBE), Lou DiBella, se puso en contacto con el promotor de Eifert, Benedikt Poelchau, presidente de Blanko Sports, y también informó a la FIB de la situación. Se acordó que la pelea y todo el evento se pospondrían para una fecha posterior por determinar en marzo. WBC ordena a Babic-Rozanski por el campeonato Bridge Jerusalem sorprende a Taniguchi y gana el titulo las 105 libras de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.