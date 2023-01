Jerusalem sorprende a Taniguchi y gana el titulo las 105 libras de la OMB Por Joe Koizumi

Fotos: Sumio Yamada El golpeador filipino Melvin Jerusalem (20-2, 12 KOs) destronó sorpresivamente al japonés campeón de peso mínimo de la OMB Masataka Taniguchi (16-4, 11 KOs) con un impresionante nocaut con un solo golpe de derecha en la barbilla del campeón a l0s 1:04 del segundo round el viernes en Osaka, Japón. Taniguchi, un favorito antes de la pelea, controló el asalto inicial con su zurda al todavía nervioso filipino. Ocurrió una gran soŕpresa cuando Jerusalem conectó un derechazo perfecto a Taniguchi dejándolo caer sobre el asiento de su propia esquina. El campeón intentó ponerse de pie demasiado rápido (debería haberse quedado allí unos segundos más) y no pudo recuperar el equilibrio correctamente. Perdió gravemente el equilibrio y el árbitro Roberto Ramírez Jr. de Puerto Rico contó un diez fatal. Es una gran sorpresa. Supervisor de la OMB: Tsuyoshi Yasukochi (Japón). Promotor: 3150 Promociones. COVID KOs Pascal, eliminatoria de la FIB es pospuesta Valladares mantiene el cinturón de las 105 libras de la FIB sin decisión contra Shigeoka Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.