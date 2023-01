Valladares mantiene el cinturón de las 105 libras de la FIB sin decisión contra Shigeoka Por Joe Koizumi

Fotos: Sumio Yamada El Mexicano campeón de peso mínimo de la FIB, Daniel Valladares (26-3-1-1ND, 15 KOs) retuvo su cinturón por un veredicto de No Decisión a los 2:48 del tercer asalto al no poder continuar debido a un fuerte dolor causado por un cabezazo accidental con el retador japonés Ginjiro Shigeoka (8-0-1ND, 6 KOs) un zurdo más rápido, en un evento realizado el viernes en Osaka, Japón. Se esperaba que Shigeoka, cuya marca amateur era 59-1, anexara el cinturón del mexicano que se lo había arrebatado al filipino Rene Mark Cuarto en julio pasado. El japonés más bajo aparentemente tomó la iniciativa en los dos primeros asaltos, pero un tope accidental hizo que Valladares se quejara de un dolor demasiado fuerte para continuar. El árbitro Chris Flores (EE. UU.) aceptó generosamente su apelación y declaró Sin decisión. Los espectadores, en su mayoría eran seguidores de Shigeoka, Supervisor de la FIB: Ben Keilty (Australia) Promotor: 3150 Promociones. Jerusalem sorprende a Taniguchi y gana el titulo las 105 libras de la OMB Conferencia de prensa final Tank-García Like this: Like Loading...

