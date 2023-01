Conferencia de prensa final Tank-García El campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, y el campeón mundial invicto, Héctor Luis García, se enfrentaron cara a cara el jueves e intercambiaron empujones antes de que prevaleciera la cabeza fría en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse el sábado encabezando un Showtime PPV desde Capital One Arena en Washington. DC Una victoria para Davis allana el camino para el choque de gran éxito recientemente anunciado contra el invicto Ryan “Kingry” García en la primavera de 2023. Tank Davis: “Él ha estado diciendo algunas cosas que me han despertado. Definitivamente no querrás perderte este. Nos aseguraremos de que esta sea una pelea difícil para él. No recibas palomitas de maíz durante esta pelea. Mantén tu trasero pegado al asiento. Te prometo que serán fuegos artificiales”. Héctor Luis Garcia: “Más vale que Gervonta se cuide el sábado por la noche. Porque encendió el fuego competitivo debajo de mí cuando me puso las manos encima durante el enfrentamiento”. Gervonta Davis “Este es mi trabajo. Lo he estado haciendo desde que tenía siete años. Sé que eso conlleva muchas cosas, pero si me detengo ahora, entonces no habría hecho lo que vine a hacer. “DC siempre ha sido emocionante cuando se trata de boxeo. Hay mucho talento aquí con el que la gente duerme. Es una ciudad de boxeo y estoy emocionado de volver y pelear aquí. Solíamos tener que pasar por DC para llegar al nivel nacional en los aficionados, así que siempre traté este lugar como un segundo hogar. “García se ganó su lugar en esta pelea por lo que ha hecho el año pasado. Ha estado en buenas peleas y ha vencido a buenos boxeadores. No es alguien para dormir. Es un oponente duro y esto me preparará para la próxima pelea con Ryan García. “Solo quiero hacer una gran actuación frente a una buena multitud y mostrarles a todos que soy uno de los mejores. “Se ha hablado mucho de otros peleadores en la división. Los estoy avisando con esta pelea y la pelea de Ryan. No puedo llegar a Ryan a menos que pase a Héctor. Les estoy mostrando a todos que soy uno de los chicos de élite. “Lo último que quiero decirle a Héctor es que esté listo. He tenido un gran campamento y sé que viene Héctor. Simplemente no cometas muchos errores, porque si cometes demasiados, podría ser una noche temprana. “Esta es una carta apilada. Sábado por la noche, el boxeo gana. Desde la primera pelea hasta mi pelea, no querrás perdértela”. HÉCTOR LUIS GARCÍA “Mi campamento no podría haber sido mejor. Mi equipo es incansable y trabajamos muy duro. Todos van a ver los resultados el sábado por la noche. “Me siento igualmente cómodo con 130 y 135 libras. Acepté este desafío porque siempre quiero superar mis propios límites y buscar lo mejor. Al final del día, depende de mí estar en mi mejor momento el sábado por la noche. “La conclusión para mí es que puedo pelear a cualquier distancia que la pelea me requiera. Puedo usar mi alcance o mi poder. voy a estar listo “Creo que el tira y afloja que hemos tenido es normal y muy divertido. Trae más calor a la pelea y probablemente nos motive más a los dos. “El verdadero García está aquí. No me importa en quién esté enfocado, porque sé que yo soy el verdadero desafío. Los fanáticos van a ver una pelea emocionante. Va a ser un espectáculo que todos van a disfrutar”. * * *

La conferencia de prensa también contó con enfrentamientos entre luchadores de la cartelera de pay-per-view. En el evento co-estelar, la invicta estrella en ascenso Jaron “Boots” Ennis se enfrentará en duelo al peso welter #4 de la FIB, Karen Chukhadzhian, por el título vacante interino de peso welter de la FIB. JARON ENNIS “Esta victoria puede ponerme justo en línea para Errol Spence Jr. Este es el momento perfecto para hacer una gran declaración y no puedo esperar. “Estoy buscando hacer una declaración a todo el mundo. Solo estoy enfocado en montar un espectáculo, obtener un nocaut explosivo y luego ver qué sigue. “Estoy en mi ‘Iron’ Mike Tyson. No entro buscando el nocaut, pero si veo esa apertura, definitivamente la tomaré. No tengo miedo de sacarlo temprano. Todo el mundo sabe que entro y salgo como un atraco. “Le estoy dando mi propio toque a Tyson. Aprendí algunas cosas de ver a Tyson, así que esta será una noche divertida. Voy a ser explosivo con eso. “Mi mensaje para el mundo es que sigan mirándome crecer y progresar y asegurarse de no perderse este nocaut el sábado por la noche. Philly definitivamente estará en el edificio”. KAREN CHUKHADZHIAN “Jaron es un peleador muy fuerte, pero nosotros mismos nos hemos entrenado muy bien. He trabajado con muchos peleadores diferentes en sparring y tenemos una buena estrategia. Estoy aquí para luchar y ganar. “Esta es mi oportunidad de probarme a mí mismo ante el público estadounidense. Todo el mundo sabe que las peleas más grandes están aquí en los EE. UU. y planeo volver. “Quería una oportunidad como esta y estoy muy motivado por estar finalmente aquí en los EE. UU. Vengo a ganar para todos los que me apoyan en Ucrania. “No puedo preocuparme demasiado por Ennis y lo que puede hacer. Tengo grandes habilidades y entrené duro con un solo objetivo en mente. Eso es ganar el sábado por la noche”. * * * El invicto contendiente principal de peso welter, Rashidi Ellis, se enfrenta a Roiman Villa en una eliminatoria por el título de peso welter de la FIB de 12 asaltos. RASHIDI ELLIS “Vengo a hacerme cargo de la división de las 147 libras y demostrar que soy el perro grande en esta división. Siempre estamos listos y el sábado no es diferente. “Vamos a ver quién manda. Villa está aquí hablando como loco, así que voy a tener que darle una paliza por eso. “Todo el mundo sabe lo que quiero hacer. Quiero el humo. Dame el mejor boxeador disponible y entraré en ese ring. “Este es un gran escenario para mostrar mis talentos. Sé que soy el futuro de esta división, solo necesito los oponentes frente a mí que me permitan mostrarlo al mundo entero. “Definitivamente se podría decir que es la pelea más grande de mi carrera, pero al final del día, estoy tratando esto como otro turno en la oficina. vengo a trabajar “Esta va a ser una gran pelea. Es un tipo fuerte y duro que se adelantará y tratará de darme un golpe de suerte. Si él quiere pelear de manera diferente contra mí, entonces estaré listo para eso también”. VILLA ROIMAN “Hablar es barato. Lo que sea que quiera decir, tiene derecho a ello. Pero mi objetivo principal es venir aquí para hacer mi trabajo y brindarles a los fanáticos el espectáculo que quieren ver. Verás la acción en el ring el sábado por la noche. No soy adivino. Voy a controlar lo que puedo controlar y dejar que sea lo que sea. Estoy 100% listo para esta pelea. “Tengo confianza en mi entrenamiento. Estoy mucho más preparado esta vez de lo que estaba para la última victoria, así que mi fe está por las nubes. Si Ellis me está subestimando, estará en problemas. “Vengo aquí para representar no solo a mi país, sino a toda la comunidad latina. Estamos aquí para enorgullecerlos y eso es lo que haremos el sábado por la noche. “Estudié en la escuela, no estoy aquí para estudiar a nadie. Voy a ir tras él y ser agresivo. Pase lo que pase, voy a ser yo mismo. “Quiero mantenerme humilde, pero quiero ver si esa sonrisa que tiene en su rostro en este momento permanecerá después del sábado por la noche”. * * * Para dar inicio al pay-per-view, el campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade lucha contra Demond Nicholson en una atracción de peso súper mediano de 10 asaltos. DEMETRIO ANDRADE “Solo estoy trayendo aún más talento a una división apilada. Estamos aquí para darle a la gente lo que ha estado buscando, incluidas todas las peleas importantes. “El mensaje que estoy enviando es que los mejores boxeadores necesitan pelear entre sí. Ya no hay nada que se interponga en el camino. Es hora de que entremos en el ring y hagamos que suceda. “Todos dicen que vienen a causar sensación, pero lo demuestro cada vez que subo al ring. Voy a hacer lo que siempre hago y es ganar. “Espero que traiga la presión. Estoy listo para lo que sea. Si él dice que esta pelea no va a llegar hasta el final, entonces supongo que va a caer”. DEMONIO NICHOLSON “Mi objetivo es dominar y ganar de cualquier manera posible. Estoy disparando a la luna. Es mi momento ahora. “No puedo ser humilde en este momento. No hay tiempo para la humildad. Todo el mundo dice que soy un preparador, pero esta es la primera pelea para la que he estado 100% saludable. “Todo el mundo va a ver mis habilidades. El 7 de enero comienza mi nueva vida y mi carrera. No me preocupa que hable, dejo que mis manos hablen por mí. “Todavía no ha peleado conmigo, así que puede olvidarse de Jermall Charlo. Está haciendo esto en el que habla de enfrentarse a otros luchadores, pero primero tiene que vencerme. Tengo una frustración acumulada al respecto. Se supone que nunca debes mirar más allá del próximo hombre. “Tengo que aplicar la presión. La presión revienta las tuberías. Esta pelea no va a la distancia”. 