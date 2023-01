Guidry-Stiverne en evento en Miami de DKP del 21 de enero El promotor del Salón de la Fama Don King regresará al Casino Miami Jai Alai el sábado 21 de enero. Parece que el choque originalmente anunciado entre el campeón de peso crucero del CMB Ilunga Junior Makabu y Noel Mikaelyan está cancelado. La tarjeta ahora estará encabezada por el campeón de peso pesado de oro de la NABA Jonathan Guidry (18-1-2, 10 KOs) contra el ex campeón de peso pesado del CMB Bermane Stiverne (25-5-1, 21 KOs). Guidry viene de una buena actuación contra el duro Dacarree Scott. Guidry ganó una dura batalla con Scott y lo envió a la lona a los 2:01 del séptimo asalto para reclamar el título de peso pesado de oro de la NABA el 11 de junio de 2022 en el Casino Miami Jai-Alai. Guidry había comenzado el año sufriendo su primera derrota después de 17 victorias consecutivas como profesional, perdiendo por decisión dividida y el campeonato de la AMB ante Trevor Bryan en Warren, Ohio, el 29 de enero. Stiverne, al igual que Guidry, perdió su última pelea ante Trevor Bryan por el campeonato de peso pesado de la AMB el 29 de enero de 2021 en el Hard Rock Casino de Hollywood, Florida. Bryan derribó a Stiverne dos veces, la última con 1:27 del undécimo asalto cuando el árbitro Frank Gentile detuvo el proceso. Próximamente se anunciarán otros siete combates de cartelera. Los boletos para la cartelera del campeonato tienen un precio de $ 25, $ 50 y el ringside del piso cuesta $ 100. Las mesas VIP se venderán a $2,500. Los boletos están disponibles y se pueden comprar en línea en https://playcasinomiami.com. La cartelera también se presentará en vivo en www.donking.com y www.Itube247.com Las puertas se abrirán a las 6 p. m. y la acción comenzará a las 7 p. m. Conferencia de prensa final Tank-García Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un prometedor 2023 Like this: Like Loading...

