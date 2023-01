Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un prometedor 2023 Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC Ha terminado 2022, y es momento de mirar hacia adelante y poner en marcha los planes que se tienen, tras el tradicional cierre de año en el que los propósitos fluyen con gran optimismo e ilusión para lograr las metas y objetivos que cada quien se planteó. Es tiempo de abrir ciclos nuevos con rutinas que motiven, aprovechando la inercia que puede ser clave para lograr la continuidad. Bajar de peso, tomar menos bebida, crecer profesionalmente, son los propósitos más comunes, ¿cuáles son los tuyos? Te recomiendo tomar un cuaderno nuevo y darte tiempo para poner ahí tu plan de vida de 2023. Hacer metas medibles, dividiendo en periodos que permitan monitorear los avances.

Todos los días tomar 10 minutos para planearlo y, al término de éste, revisar los resultados, para, así, planear el día siguiente. Asimismo, al inicio de cada semana revisar dicho periodo, y lo mismo al comienzo de cada mes. Si logras tener disciplina y hacer esto, efectivamente, tu productividad crecerá sin darte cuenta. La Convención Anual WBC, que se realizó en Acapulco, fue maravillosa y de ahí salió un plan de acción para 2023. A través del año iremos platicando cómo van esos acuerdos y planes. Boxeo Femenil

La mujer llegó a la cumbre esperada, tras años de trabajo de parte de muchas personas que han creído en su poder, y tantas gestiones que fueron construyendo una plataforma para dignificarla en el deporte. Jill Diamond plantó la semilla en el WBC para iniciar, en 2004, el Comité de Campeonatos Mundiales WBC. El organismo coronó a Jackie Nava como la primera campeona, y así dio inicio una maravillosa jornada en la que hemos tenido tres Convenciones Mundiales exclusivas de boxeo femenil, Comités de Atención de boxeo femenil y un sinnúmero de acciones para apoyarlo. Don King logro en la década de los años 90 posicionar a Christy Martin como una gran atracción; por su lado, Bob Arum, de Top Rank, promovió a Mia St. John; Laila Ali llegó para acaparar la atención mientras en Europa; Regina Heimlich e Ina Menzer cobraban más dinero que muchos hombres que tenían cinturones… Poco a poco, se fue apagando la llama. Sin promotores no hay boxeo, y han existido algunos que han dedicado mucho interés y recursos para apoyar a las mujeres: Lou Dibella, Tom Loeffler, Zanfer, Promociones del Pueblo y otros más.

Programas a desarrollar, – Todas las funciones de boxeo, donde se presente un campeonato mundial WBC, deberán tener forzosamente, al menos, una pelea femenil en la cartelera.

– WBC contratará una agencia especializada para desarrollar un manual, para que las boxeadoras puedas aprender el manejo de relaciones públicas y redes sociales, con la intención de subir sus perfiles y valor comercial. – Se contratará la continuación de los estudios con relación a los temas de rounds de tres minutos y peleas de 12 rounds.

– Se aprobó la realización de la cuarta Convención Mundial de Boxeo Femenil para 2023. Boxeo Transgénero

El WBC confirmó rechazar por completo cualquier actividad boxística entre personas nacidas hombre en contra de nacida mujer, sin importar su sexualidad actual; se aprobó la creación de un Comité para crear un manual de competencia, con la posibilidad de tener una liga transgénero dando la bienvenida a quienes deseen participar en nuestro deporte. ¿Sabías qué…?

Por primera vez en la historia se llenó el Madison Square Garden con un combate femenil. Katie Taylor y Amanda Serrano dieron la Pelea del Año, ante un lleno total.

De la misma forma, Claressa Shields y Savannah Marshall lograron abarrotar la Arena O2 de Londres, dando un paso gigantesco para este deporte. Agradezco sus comentarios en [email protected] WBC rechaza cualquier asociación con IBA y mezclar el boxeo profesional y el amateur Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.