WBC rechaza cualquier asociación con IBA y mezclar el boxeo profesional y el amateur El Consejo Mundial de Boxeo se enteró de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) recientemente: (1) organizó, promocionó y publicitó un evento llamado Noche de Campeones de la IBA; y (2) otorgando un cinturón de boxeo en relación con esto confusamente similar al cinturón de campeonato WBC. En resumen, IBA está utilizando los Activos de Propiedad Intelectual del WBC de manera infractora y sin la autorización del WBC como propietario legítimo de los activos. (Ver imágenes de lado a lado del cinturón infractor de la IBA y el famoso cinturón de campeonato mundial del WBC). El WBC quiere dejar absolutamente claro que ha notificado a la IBA sobre el rechazo total y la oposición del WBC al uso no autorizado por parte de la IBA de un cinturón que es confusamente similar al icónico cinturón de campeonato mundial del WBC. El WBC también ha informado a la IBA y tomará todas las medidas legales disponibles para detener las actividades infractoras de la IBA y buscar una reparación adecuada. El WBC no está asociado de ninguna manera con IBA. En su reciente Convención Anual, el WBC ratificó sus posiciones: (1) no permitir ninguna actividad del WBC en los territorios de Rusia o Bielorrusia; (2) no reconocer a ningún boxeador de esos países como poseedor de ningún privilegio del WBC (campeonato, posiciones obligatorias, etc.); y (3) sacar a todos los boxeadores de esos dos países de las clasificaciones del WBC. Mientras tanto, la IBA continúa permitiendo la competencia en esos dos países, así como la competencia nacional para aquellos países que compiten en los torneos de la IBA. El WBC rechaza y denuncia las actividades de la IBA en el mismo. El WBC ha declarado públicamente su apoyo a las preocupaciones justificadas del Comité Olímpico Internacional sobre la falta de liderazgo y los escándalos en los que AIBA (antecesora de IBA) y ahora IBA se han visto involucradas en los últimos años. De acuerdo con la posición que ha tomado toda la comunidad mundial del boxeo, el WBC apoya plenamente la continuación de la competencia de boxeo en los Juegos Olímpicos. El WBC también quisiera declarar públicamente su denuncia con respecto a la misión de la IBA de mezclar el boxeo profesional y amateur. Las políticas de la IBA en ese sentido son peligrosas porque fomentan peleas riesgosas entre atletas que varían en niveles de competencia y que ponen en peligro la salud y la seguridad de los participantes. No hay absolutamente ningún criterio para ajustar los niveles de competencia. En consecuencia, el enfoque de la IBA ha creado una gran desventaja para la mayoría de los programas de boxeo amateur en todo el mundo. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un prometedor 2023 Preguntas y respuestas: Con el Árbitro Mark Nelson Like this: Like Loading...

