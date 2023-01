Por Ray Wheatley – World of Boxing

El árbitro del campeonato mundial Mark Nelson habla con Fightnews.com® sobre trabajar como el tercer hombre en el ring en 102 peleas por el título mundial en 19 países alrededor del mundo.

¿Donde naciste?

“Nací y crecí en St Paul, Minnesota, pero ahora vivo en el suburbio de Roseville.

¿Cuándo te convertiste en árbitro?

“En 1989 me inicié en el amateur que sigo haciendo y en 1992 me concedieron la licencia de árbitro profesional. Luego, en 1994, mi primera pelea en el extranjero fue en Italia por un título Intercontinental de la FIB. En 1988 comencé a asistir a las convenciones de la FIB con mi padre (el ex árbitro del campeonato mundial Denny Nelson). El primero al que fui fue en el hotel Fontainebleau de Miami. El instructor del seminario fue Larry Hazard. Yo era un árbitro aficionado en ese momento. Yo tenía 23 años de edad. Lo bueno fue que estaba absorbiendo toda la información de los grandes árbitros incluso antes de obtener mi licencia profesional, lo que me facilitó mucho la transición.

“La mayoría de los árbitros comienzan a arbitrar profesionales antes de ir a las convenciones. Vivía en casa con mi padre mientras ambos arbitrábamos y hacíamos peleas juntos y luego volvíamos a casa y hablábamos de eso. Fue beneficioso vivir en la misma casa con un árbitro que había trabajado en combates por el título mundial. Mi padre me decía que no hablara ni hiciera preguntas en los seminarios, que era el mejor consejo. Él dijo ‘Hablaremos sobre el seminario en nuestra habitación de hotel. Puedes preguntarme.’ Mi padre nunca me empujó al boxeo. Fue nuestro Director de los Guantes de Oro quien me animó a arbitrar. Dijo que vienes a todas las peleas para ver a tu papá arbitrar y ¿considerarías ser árbitro? Mi padre sugirió que debería juzgar primero y luego, un par de años después, me convertí en árbitro. Mi padre nunca soñó que estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Veo a mi papá todos los lunes por la noche cuando me pasa a buscar y vamos por una cerveza y un plato de sopa. Cuando solicité convertirme en árbitro profesional, Jim OHare era el director ejecutivo y Scott LeDoux era el presidente de la comisión y tomó la decisión de que la Junta me aprobara. Nadie se opuso y obtuve mi licencia y trabajé en el próximo pequeño espectáculo. Ese es el proceso. Hay árbitros por ahí a los que simplemente les falta compasión. No quieren entrenar. Solo quieren ser árbitros. Eso no es suficiente. El boxeo es probablemente el deporte más peligroso del mundo. Las MMA son más violentas, pero el boxeo es más peligroso, por lo que deben tener cuidado con quiénes son los árbitros”. Jim OHare era el director ejecutivo y Scott LeDoux era el presidente de la comisión e hizo la movida de que la Junta me aprobara. Nadie se opuso y obtuve mi licencia y trabajé en el próximo pequeño espectáculo. Ese es el proceso. Hay árbitros por ahí a los que simplemente les falta compasión. No quieren entrenar. Solo quieren ser árbitros. Eso no es suficiente. El boxeo es probablemente el deporte más peligroso del mundo. Las MMA son más violentas, pero el boxeo es más peligroso, por lo que deben tener cuidado con quiénes son los árbitros”. Jim OHare era el director ejecutivo y Scott LeDoux era el presidente de la comisión e hizo la movida de que la Junta me aprobara. Nadie se opuso y obtuve mi licencia y trabajé en el próximo pequeño espectáculo. Ese es el proceso. Hay árbitros por ahí a los que simplemente les falta compasión. No quieren entrenar. Solo quieren ser árbitros. Eso no es suficiente. El boxeo es probablemente el deporte más peligroso del mundo. Las MMA son más violentas, pero el boxeo es más peligroso, por lo que deben tener cuidado con quiénes son los árbitros”.

Has arbitrado 102 combates por el título mundial. ¿Cuál es el más recordado?

“Probablemente la pelea entre Manny Pacquiao y Jeff Horn en Australia que tuvo una asistencia récord de más de 50.000 personas gritando. Fue una pelea cerrada. La novena ronda fue una ronda de 10-8 para Pacquiao sin una caída. Hay una diferencia cuando se trabaja una pelea por el título mundial y una pelea preliminar de cuatro asaltos. Los vas a proteger un poco más. Uno de mis mentores fue Joe Cortez. Cuando trabajaba en Las Vegas me invitaba a quedarme en su casa. Me diría que le hagas saber a la esquina que el boxeador debe mostrarme algo o voy a detener la pelea.

También tuve el privilegio de arbitrar tres de los combates por el título de la OMB de Joe Calzaghe en Cardiff, Gales. Calzaghe pasó invicto y ahora está en el Salón de la Fama.

Los árbitros del Salón de la Fama Mills Lane y Steve Smoger fallecieron en diciembre. ¿Qué piensas de los dos grandes del boxeo de todos los tiempos? ¿Fueron mentores para usted?

“No conocí bien a Mills, pero fui a dos de sus seminarios de la FIB y tenía mucho sentido común y ninguna tontería. El estilo de arbitraje de Mills fue excelente, nunca se interpuso en el camino y muy bueno con los comandos de voz y no tomó ninguna BS. Conocí a Steve en las convenciones y fue muy divertido. Trabajamos tres o cuatro shows juntos en diferentes estados. Steve siempre hizo buenos seminarios. Grababa en video tanto a Mills como a Steve cuando hacían seminarios en las convenciones de boxeo y todavía los veo. Mills Lane dijo que si un peleador necesita nueve asaltos para ganar uno, está en el negocio equivocado.

¿Hay muchos espectáculos en Minnesota?

“David Morrell (campeón de las 168 libras de la AMB) ha estado boxeando aquí. El boxeo a lo grande acaba de comenzar a mejorar en Minnesota hace unos cinco años en el Minneapolis Armory. Arbitré 95 peleas por títulos mundiales antes de hacer una en mi propio estado. Otros árbitros de California y Las Vegas tienen mucha actividad. No están viajando por el mundo para hacer peleas por el título mundial porque están haciendo peleas por el título mundial en casa. Las Vegas tiene combates por el título mundial designados por su comisión. Cuando un árbitro recibe una asignación como en Australia, se siente muy bien saber que tiene suficiente confianza en ti para invitarte a su país. Una vez que obtienes la tarea, prácticamente ha sido aprobada por el promotor, los entrenadores y la comisión.

¿Tu padre, Denny, era un buen boxeador amateur y profesional antes de convertirse en árbitro del campeonato mundial?

“Mi papá era un boxeador de los Guantes de Oro en la década de 1950. Le encantaba eso y era su sueño ganar los Guantes de Oro nacionales. Peleó en los Guantes de Oro Nacionales de Chicago y Cassius Clay boxeó la misma noche. En el programa, Clay y papá tenían sus fotos. Encontré el mismo programa en eBay por $5,000. Mi padre sólo tuvo un puñado de peleas profesionales pero estaba invicto. Mi papá hizo todo en el boxeo, además de promover. La salud de papá sigue siendo buena hoy.

En 2019, fuiste árbitro del contendiente de peso mediano Maciej Sulecki contra Hugo Centeno Jr y demostraste que tenías una barbilla de granito cuando en la séptima ronda te golpearon accidentalmente en la barbilla. ¿Recuerdas esa pelea?

“Lo que pasó allí, no me dolió, me dolía un poco la nuca porque me latía. Fui a la esquina después y me sequé y no sabía que la cámara me estaba enfocando. Después de la pelea, salí del ring y un reportero me preguntó: ‘Oye, ¿tienes algo que decir sobre recibir un puñetazo en el séptimo asalto?’ Hice una pausa y dije: ‘En realidad, sí. Tengo dos cosas que decirte. Número uno, si un árbitro recibe un golpe, generalmente es culpa del árbitro. Significa que no estaba en posición. Número dos, si hubiera sabido que podía recibir un golpe como ese, probablemente habría peleado como profesional”.

¿Asiste a las convenciones WBC, WBA, IBF y WBO cada año?

“He estado en 98 convenciones, incluidas WBC, WBA, WBO y IBF, donde he realizado seminarios. No me he perdido una convención con la FIB desde 1998. También he hecho seminarios para la ABC. Probablemente he impartido 50 seminarios en todo el mundo. La única organización para la que no he realizado seminarios es el WBC. Mi padre y yo hemos realizado seminarios en tándem para la FIB.

¿Cómo te mantienes en forma para arbitrar combates por el título mundial?

“No me gusta correr, así que no lo hago, pero me gusta caminar, así que salgo y camino. Tengo una bolsa pesada en mi gimnasio de boxeo. Debería usarlo más. Me mantengo activo y trato de vivir una vida limpia. Así es como me mantengo en forma. Podría hacer dos peleas de doce asaltos seguidas. Fui a Alemania e hice una pelea de peso mosca de la AMB que duró doce asaltos y luego hice una pelea por el título europeo de peso pesado que duró doce asaltos y me sentí al 100% después. Hice lo mismo en Rusia con una pelea por el título femenino y luego un título mundial masculino. Michael Buffer estaba en el ring y ni siquiera salí del ring entre peleas. Mi padre siempre decía que le gustaban los árbitros que parecían árbitros. Tienes que mirar la parte. La forma en que te ves como árbitro es cómo la gente piensa que te desempeñas. Camisa y pantalones planchados, etc.

¿Eres árbitro a tiempo completo?

“Ahora lo soy, pero trabajé en una imprenta durante 34 años. Justo antes de Covid cerraron. Trabajé para DeLuxe Printing Corporation. Yo era operador de imprenta, impresor de oficio. Cerraron nuestro edificio. Covid lo empujó. Después de 34 años tomé el paquete de indemnización. Hoy tengo un negocio de enmarcado de cuadros. Yo trabajo desde casa