Nueva serie de boxeo comienza en México el 14 de enero Después de anunciar su asociación exclusiva con Imagen Televisión para traer una serie semanal de boxeo en vivo a las ondas terrestres de México, TM Boxing comienza la temporada con una cartelera de pelea desde Los Mochis, México, el sábado 14 de enero. El inicio de la serie será el ex campeón de peso welter juvenil del CMB Isaac “La Bestia” Lucero (11-0, 7 KOs) quien buscará mantener intacta su racha invicta mientras se enfrenta a Ricardo Bañuelos (18-7-1, 7 KOs) en la pelea programada de diez asaltos en peso súper welter. En otra acción, el atleta olímpico de Tokio 2020 Cosmin-Petre Girleanu de Rumania hará su debut profesional en una competencia de peso mosca de seis asaltos, mientras que el ex campeón de peso súper mosca de la FIB Juan Carlos “Zurdito” Sánchez Jr (24-6-1, 11 KOs) estará de regreso en un combate en peso pluma de seis asaltos. El evento será presentado en asociación con MarvNation y será transmitido en vivo por la cadena Imagen en México y por BXNGtv.com al resto del mundo. Preguntas y respuestas: Con el Árbitro Mark Nelson Estado al comienzo del 2023 de las diferentes divisiones del WBC Like this: Like Loading...

