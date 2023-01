Estado al comienzo del 2023 de las diferentes divisiones del WBC Según lo ordenado durante la Convención WBC anual, actualizado con las decisiones de noviembre a diciembre de 2022. Ciertas peleas se encuentran en negociaciones actuales y que pueden afectar las órdenes votadas por la junta y cada división se monitorea y actualiza constantemente. Peso pesado El campeón Tyson Fury tendrá la opción de pelear una pelea de unificación contra Oleksandr Usyk por el campeonato indiscutible. El ganador se comprometerá a pelear el CMB obligatoriamente. Andy Ruiz peleará contra Deontay Wilder en una eliminatoria final por el puesto obligatorio. Peso puente. El campeón Oscar Rivas ha sufrido un desprendimiento de retina y su futuro en este momento es incierto, el CMB ordenará una serie de peleas para ocupar el título vacante y establecerá los mandatos para el nuevo campeón. Peso crucero. El campeón Ilunga “Junior” Makabu tiene un mandatorio contra Noel Mikaelyan. Thabiso Mchunu vs. Badou Jack en una eliminatoria final. Peso semipesado. El campeón Artur Beterbiev pelea la defensa obligatoria de la OMB contra el británico Anthony Yarde en enero y el ganador debe pelear a continuación contra el obligatorio del CMB Callum Smith. Súper mediano. El campeón Saúl “Canelo” Álvarez se sometió a una cirugía y está en rehabilitación en su muñeca izquierda. David Benavidez, quien es campeón interino, peleará contra Caleb Plant en marzo. El ganador se convierte en el retador obligatorio. Peso mediano. El campeón Jermall Charlo se ha lesionado. El campeón interino Carlos Adames, que estaba en la convención, pidió ser el retador obligatorio. Ambos campeones harán una defensa voluntaria y los ganadores pelearán entre sí por los campeonatos indiscutibles de peso mediano del CMB. Peso súper welter. El campeón Jermell Charlo sufrió una fractura en la mano y su OMB obligatoria contra Tim Tszyu se pospuso. El campeón interino Sebastián Fundora hará una defensa voluntaria. Charles Conwell derrotó a Juan Carlos Abreu en una eliminatoria de semifinales. Peso welter Campeón Errol Spence. La pelea Errol Spence vs Terence Crawford no se concretó, Spence peleará obligatoriamente WBC vs Keith Thurman. Peso súper ligero. Regis Prograis derrotó a José “Chon” Zepeda por el título vacante. Teófimo López derrotó a Sandor Martín en una pelea eliminatoria final. Se ordenó Prograis vs. el retador obligatorio José Carlos Ramírez y Ramírez decidió no participar. En consecuencia, se ha concedido a Prograis una defensa voluntaria. Peso Ligero. El campeón Devin Haney peleará contra Vasyliy Lomachenko. WBC ordenó una eliminación final entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson. Peso superpluma . El campeón de peso pluma Rey Vargas, como campeón de peso súper gallo, avanza para pelear contra O’Shaquie Foster por la corona vacante. El ganador tiene entonces un mandato ante Eduardo “Rocky” Hernandez. Se ordenó una eliminación final entre Robson Conceicao vs. Yakubov por el segundo mandatorio. Peso pluma . Campeón: Rey Vargas. Después de la pelea de Foster, Vargas debe decidir si quiere quedarse en la súper pluma o volver a la pluma. Se ordenó una eliminación final entre Isaac Dogboe y Mark Magsayo. Peso supergallo. Campeón: Stephen Fulton. Se ordenó eliminatoria final entre Luis Nery y Azat Hovhannisyan. David Picasso vs Aleem se ordenó como eliminación definitiva. Peso gallo . El campeón Naoya Inoue derrotó al campeón de la OMB Paul Butler para convertirse en un campeón indiscutible. Si luego sube de peso, Jason Moloney y Nonito Donaire lucharán por el título vacante. Si no, este partido producirá el retador obligatorio. Nawaphon vs Gaballo fue ordenado para la segunda eliminación. Peso supermosca. Juan Francisco “Gallo” Estrada derrotó a Román “Chocolatito” González. por el título vacante. Andrew Moloney vs. Pedro Guevara fue ordenado para el combate mandatorio. Peso mosca. La pelea del campeón Julio César Martínez contra McWilliams Arroyo ha sido pospuesta seis veces. Arroyo ha sido médicamente autorizado y Martínez vs. Arroyo se llevará a cabo con el ganador peleando contra Angel Ayala. Peso minimosca. El campeón Kenshiro Teraji defendió su cinturón del CMB la semana pasada. Hekkie Budler se confirma como obligatoria. Peso paja. Champ Panya Pradabsri espera el vencedor de Luis Castillo vs Ayanda Ndulani. Ordenaron eliminatoria final entre Ndulani vs Castillo Nueva serie de boxeo comienza en México el 14 de enero Rigondeaux regresa el 24 de febrero Like this: Like Loading...

