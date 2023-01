Rigondeaux regresa el 24 de febrero El ex dos veces campeón mundial Guillermo Rigondeaux (20-3-1, 13 KOs) regresará al ring por primera vez en casi un año cuando encabece la cartelera en Hialeah Park el viernes 24 de febrero. Rigondeaux, cuya última La pelea fue una derrota por decisión unánime a manos de Vincent Astrolabio en febrero pasado en Dubai, ha estado fuera del ring desde que sufrió quemaduras severas en la cara y lesiones en los ojos en un extraño accidente en la cocina en su casa en Miami hace nueve meses. Ahora con 42 años de edad, el ex campeón peso supergallo de la OMB/AMB y del peso gallo de la AMB intentarán aprovechar la fuente de la juventud en su pelea profesional número 25 mientras busca ganar por primera vez desde que derrotó a Liborio Solís en febrero de 2020. Los boletos están a la venta. Estado al comienzo del 2023 de las diferentes divisiones del WBC Hector Roca, de Panamá a Nueva York Like this: Like Loading...

