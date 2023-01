Hector Roca, de Panamá a Nueva York Por. Gabriel F. Cordero Los últimos días de Hector Roca los pasó en el Brooklyn Hospital , luchando contra los efectos de una insuficiencia renal y un aneurisma abdominal. Tenía una cirugía programada para el martes por la mañana y durante este tiempo muchos visitantes fueron a mostrar amor y respeto al apreciado entrenador. Roca tuvo un infarto alrededor de las 3:30 am del lunes 2 de enero. El personal trabajó para reiniciar su corazón, sin éxito Hector Roca estuvo cerca de 21 campeones del mundo, entre ellos Arturo Gatti, Buddy McGirt , Renaldo Snipes , David Telesco , Iran Barkley y Michael Olajide. Hector aparecio en 16 películas y entrenó a Hilary Swank para su papel en la película ganadora del Oscar Million Dollar Baby y los dos tuvieron una estrecha amistad hasta el día de hoy. Héctor Roca fue una estrella del ciclismo panameño y estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970, en alguna ocasión me mencionó haber trabajado en el INDE (Hoy PANDEPORTES). Al igual que millones de inmigrantes antes que él, una vez que llegó a la Gran Manzana decidió quedarse y nunca miró hacia atrás. Roca fue hijo de un padre ecuatoriano y una madre colombiana, nació en Panamá donde estuvo muchos años trabajando para el gobierno. Mientras su padre era entrenador de boxeo y acompañaba a su brother Antonio Amaya conocido como el campeón mundial sin corona pero el verdadero amor de Héctor era el ciclismo. A los 35 años, la vida de Héctor dio un giro fundamental. Había planeado hacer un viaje a la ciudad de Nueva York y luego viajar a Puerto Rico para competir en una carrera. Al igual que millones de inmigrantes antes que él, una vez que llegó a la Gran Manzana decidió quedarse y nunca miró hacia atrás. Encontró trabajo en Garment District, primero como barrendero y luego como cortador. Sin embargo, el boxeo se le metió en la sangre y no sería expulsado. Su primer medio de empleo fue trabajar en el negocio shmata. Transportaba percheros rodantes de ropa de mujer a pie por todo el centro de Manhattan. En ese momento, el distrito de la confección todavía era el epicentro de la fabricación de ropa y estos estantes con ruedas eran una imagen común dentro del paisaje de la ciudad. Siempre en busca de una mejor oportunidad, Roca fue a la escuela para convertirse en cortador de ropa. “Era un buen trabajo con un muy buen salario”, dice Héctor. Hizo este trabajo durante más de 8 años, pero pronto se dio cuenta de que la moda no era su destino. Un día decidió visitar el legendario Gleason’s Gym, que entonces estaba ubicado en West 32nd Street, entre las avenidas 7 y 8. La entrada para observar a los boxeadores era de 25 centavos, esa fue la cuarta parte que cambió la vida de Héctor. Rápidamente renunció a su trabajo como cortador y comenzó su ilustre carrera como entrenador de boxeo con Gleason. “Gleason’s me lo ha dado todo”, decia Héctor, quien tuvo una relación especialmente estrecha con Bruce Silverglade, el dueño del gimnasio. “Bruce es un ser humano maravilloso que ha brindado tanto amor y apoyo a la comunidad del boxeo. Ha logrado abrir el deporte a mujeres y niños, así como a personas con discapacidades físicas y mentales”. Héctor entrenaba a todos, desde principiantes hasta profesionales. El precio para principiantes es muy razonable a $60.00 la hora y la lección siempre se extiende más allá de los 60 minutos. Es sin duda la mejor oferta en el capó. “Trato de no cobrar demasiado, necesito dinero para vivir pero enseñar me da mucho placer. Me hace feliz y me siento increíblemente bendecida”. decia Roca “Todo el mundo puede boxear” y lo hizo con personas con todo tipo de desafíos mentales y físicos. Héctor entrenó a un hombre con una pierna, así como a adultos jóvenes con discapacidades del desarrollo. Una de sus historias de formación más exitosas tiene que ver con el trabajo que ha realizado con personas con trastornos neurológicos. “Entrené a una mujer en silla de ruedas con Parkinson y ahora camina e incluso está boxeando con sus propios pies”. Roca ha formado a personas desde los 4 años hasta los 80. “Los beneficios son enormes”, afirma Roca. “No se puede superar para aliviar el estrés. Es un ejercicio para todo el cuerpo y después de un entrenamiento te sentirás increíblemente relajado”. Cuando se le preguntó si tenía un alumno favorito, respondió: “Todos los que vienen a entrenar son mis favoritos”. El legado de Héctor Roca será en gran parte el de un “entrenador de boxeo” de alto nivel, pero tal vez más exacto sería esto: enseñó a la gente cómo vivir, cómo comportarse en un mundo que puede y te va a golpear, como un novato. en el ring con un luchador experimentado. Todos los días, incluso los grises, incluso los que en el papel no parecían prometedores, Héctor agradecería a un poder superior por darle la oportunidad de hacer que el día fuera bueno. Ese es un buen modelo para tener una vida decente, y se puede recordar a Héctor Roca como alguien que transmitió esa sabiduría a quienes necesitaban orientación. Así fue Héctor, Panameño por siempre, un entrenador increíble y un ser humano estelar. Rigondeaux regresa el 24 de febrero Showtime transmitirá tres peleas el sábado 7 Like this: Like Loading...

