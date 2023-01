Showtime transmitirá tres peleas el sábado 7 Este sábado se llevará a cabo una transmisión de tres combates en el canal de YouTube de Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing desde el Capital One Arena en Washington, DC. Omar Rosales (9-1-1, 5 KOs) en un choque de peso súper welter de 8 asaltos. La acción también verá al invicto artista de nocaut en el superligero Brandun Lee (26-0, 22 KOs) en un combate de ocho asaltos contra Diego Luque (21-10-2, 10 KOs) y al invicto Travon Marshall (5-0, 4 KOs) contra Shawn West (7-2-1, 4 KOs) en un enfrentamiento de peso súper welter de seis asaltos. Las peleas en vivo precederán a una transmisión de Showtime PPV encabezada por Gervonta “Tank” Davis defendiendo su título de peso ligero de la AMB contra el invicto campeón mundial Héctor Luis García. La cartelera no televisada incluirá a los dos hermanos Peterson. El ex campeón de dos divisiones, Lamont Peterson, se enfrenta a Michael Ogundo en una pelea de seis asaltos en el peso superligero, mientras que su hermano y contendiente una vez derrotado, Anthony Peterson, interviene para enfrentar a Raul Chirino en una pelea de seis asaltos en el peso superligero. Completando la cartelera está Keeshawn Williams (10-1-1, 2 KOs) en una pelea de peso welter de seis asaltos contra Gustavo David Vittori (26-11-1, 12 KOs), el peso súper welter Jalil Hackett (4-0, 3 KOs). ) enfrentándose a Joel Guevara (4-8-1, 3 KOs) en un duelo a cuatro asaltos, y al supermediano Kyrone Davis (16-3-1, 6 KOs) frente a Cristian Fabián Ríos (23-15-3, 7 KOs) en un enfrentamiento de ocho asaltos. Además, Mia Ellis, de la cuadra de Gervonta Davis y estrella de peso ligero, subirá al ring contra Karen Dulin en cuatro asaltos. Hector Roca, de Panamá a Nueva York HL García muy confiado ante Gervonta Davis Like this: Like Loading...

