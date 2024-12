Yafai vence a Edwards en Inglaterra y gana el cinturón interino del WBC Por. Gabriel F.Cordero El invicto medallista de oro olímpico de Tokio 2020 Galal Yafai de 31 años (9-0, 7 KOs) ganó con una paliza unilateral de seis asaltos sobre el ex campeón de peso mosca de la FIB Sunny Edwards ((21-2, 4 KOs) el sábado por la noche para reclamar el título interino de peso mosca del WBC el sábado por la noche en BP Pulse LIVE en Birmingham, Inglaterra. Edwards nunca estuvo en la pelea mientras Yafai lo dominaba y lo castigaba, Edwards fue arrinconado en la esquina en el sexto asalto y se da la intervención del árbitro Lee Every que marcó el fin de la pelea y la carrera de Edwards. En uno de los momentos más emotivos de la historia del boxeo Edwards le dijo a su entrenador Chris Williams, ‘¿Puedo serte sincero? No quiero estar aquí,’ ya que sentía que su movilidad y piernas disminuían. Después de la pelea, Edwards anunció su retiro. El ex campeón Berchelt vence a Hasan en México Resultados desde Ciudad de Panama Like this: Like Loading...

