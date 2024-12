El ex campeón Berchelt vence a Hasan en México Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial superpluma del WBC Miguel ‘El Alacran’ Berchelt (41-3, 36 KOs) venció por decisión unánime al argentino Mauro Alex Hasan (16-10-1, 8 KOs) el sábado por la noche en la Plaza de Toros La Esperanza en Mérida, Yucatán, México. La decisión de los jueces fue de 98-90, 97-91 y 97-91. Hasan logro golpear en ocasiones al ex campeón con algunos ganchos de derecha pero en el séptimo asalto Berchelt conectó un gancho de izquierda corto que envió a Hasan a la lona. Hasan venció el conteo pero parecía aturdido por el golpe. El árbitro le dedujo un punto a Hasan en el octavo asalto porque se le cayó el protector bucal de la boca. Hasan había sido advertido varias veces por el árbitro al principio de la pelea. Berchelt presionó con fuerza para obtener el nocaut en los últimos dos asaltos, pero Hasan estaba muy dispuesto. La pareja se peleó duro en el último minuto de la pelea. Aunque Berchelt ha logrado en los últimos 30 meses unas tres victorias consecutivas para aspirar a otra oportunidad por el título pero no logra mostrarse como en sus mejores tiempos como campeon mundial superpluma del WBC. Yafai vence a Edwards en Inglaterra y gana el cinturón interino del WBC Like this: Like Loading...

