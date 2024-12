Anuncian Undercard de Beterbiev vs. Bivol II para el 22 de febrero en Riad Por. Gabriel F. Cordero Queensberry Promotions ha anunciado un gran evento para el 22 de febrero denominado “The Last Crescendo”, encabezado por la revancha por el campeonato mundial entre el indiscutible campeón de peso semipesado Artur Beterbiev y el ex campeón de la AMB Dmitry Bivol en Riad, Arabia Saudita. El primer combate se celebro el pasado 12 de octubre y Beterbiev se impuso por decisión mayoritaria con una puntuación de los jueces de 115-113 y 116-112 a favor Betervieb y una en empate con 114-114. Turki Al-Alsheikh anunció que el precio del pay-per-view para Estados Unidos y el resto del mundo su

costo sera aproximadamente de 25.99 dólares estadounidenses. Otros combates: Campeonato mundial de peso pesado de la FIB

Daniel DuBois vs. Josephi Parker Campeonato de peso ligero del WBC

Shakur Stevenson vs Floyd Schofield Campeonato de peso mediano del WBC

Carlos Adames vs. Hamzah Sheeraz Campeonato interino de peso súper welter del WBC

Vergil Ortiz Jr. contra Israil Madrimov Campeonato interino de peso semipesado de la WBO

Joshua Buatsi vs Callum Smith Campeonato interino de peso pesado del WBC

Zhilei Zhang vs. Agit Kabayel

