Round 12 con Mauricio Sulaimán: Muchas razones para dar gracias Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman – Presidente del WBC La semana pasada se celebró una tradición estadounidense llamada “Día de Acción de Gracias”. El último jueves de noviembre las familias se reúnen y pasan un fin de semana en compañía de sus seres queridos. Cocinan platos tradicionales como pavo, aderezado con puré de calabaza y espolvoreado con malvaviscos, salsa de arándanos, pasta, verduras… y me detengo aquí, porque me está entrando hambre. Hay partidos de la NFL durante todo el día y los miembros de la familia hablan, ríen y lloran. El viernes se celebra el día de máximos descuentos tentadores en las tiendas con el irresistible Black Friday y el sábado y el domingo todos emprenden el viaje de vuelta a casa y vuelven a la vida normal con el corazón caliente. Casualmente, esta semana sucedieron muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Gracias a varias personas de nuestra familia WBC, Israel Vázquez pudo reunirse con sus padres y hermana quienes ahora están con él en su casa en California. Gracias también por los servicios médicos que se le están brindando durante este momento difícil y desafiante, por la compañía y cercanía, por los múltiples mensajes de aliento para nuestro valiente guerrero. El Dr. Louis Rodríguez, Nancy Rodríguez, Juan Carlos Pelayo, Federico Enriquez y varios amigos más han sido de gran apoyo. En tan solo un par de días logramos algo impensable, pero con voluntad de ayudar, ya está disponible en la plataforma DAZN la trilogía de peleas entre Israel Vázquez y Rafael Márquez, tres fabulosas peleas, una tras otra, que los aficionados disfrutaron de estas extraordinarias guerras de ring que al final pasaron factura a ambos boxeadores, que dieron lo mejor de sí y lo dejaron todo en el ring y nunca volvieron a ser los mismos. Vale la pena verlas. La familia Gary Shaw a través de Seymour Zivick, Sycuan a través de Sean Gibbons y Showtime/Paramount con la ayuda de Chris DeBlasio, fueron fundamentales para que esto sucediera. Vi una carta abierta de agradecimiento publicada en Facebook de Nieves Colón, la madre de Prichard, en la que detalla el increíble apoyo que han recibido de Al Haymon, y eso también me motivó a recordar y sumarme a resaltar la grandeza de este tremendo hombre. ¿Quién es Al Haymon? Es un personaje considerado misterioso ya que nunca aparece en público, a pesar de ser una de las personas más influyentes del boxeo durante los últimos 20 años. Al Haymon ha estado detrás e involucrado en las carreras de cientos de boxeadores y hay algo que lo caracteriza: su amor y protección al peleador por encima de cualquier interés monetario o comercial. Según detalla Doña Nieves, Al Haymon se ha hecho cargo de toda la vida y necesidades de Prichard desde aquel trágico accidente de ring en octubre de 2015 cuando sufrió un derrame cerebral que cambió su vida dramáticamente y para siempre. No solo cubrió todos los gastos de operaciones y hospitales, sino que ha seguido pagando terapias de rehabilitación y paga su vivienda y todos los cuidados necesarios. Soy testigo del accionar del señor Haymon junto a muchos otros peleadores como Adonis Stevenson, quien también sufrió un accidente en el ring, Paul Williams, quien sufrió un accidente en motocicleta y muchos peleadores retirados que tienen el apoyo de ser contratados para tener trabajos dignos y continuar en el boxeo. Mis respetos para Al Haymon, un alma amable con un gran corazón y gran humildad y humanidad. El viernes tuve el gran honor de estar presente en la famosa conferencia de prensa llamada “La Mañanera”. Saúl “Canelo” Álvarez fue la gran sorpresa para todos los reporteros presentes, quienes reaccionaron de inmediato al verlo ingresar al set de la conferencia en Palacio Nacional. Tuvimos el honor de entregarle a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el emblemático cinturón del CMB como reconocimiento a su grandeza como mujer y líder de México y el mundo. También le entregamos un par de guantes blancos como símbolo de su labor por la paz. La presidenta Sheinbaum ha tenido una gran relación con el boxeo y todos los deportes. Dejó una gran impresión en el mundo del boxeo al inaugurar nuestra convención anual del CMB en 2021, y ahora es muy reconocida y recordada con cariño. Cuando se anunció que ganó la presidencia de México, fue una noticia impactante para el mundo del boxeo. En 2022 se logró el récord Guinness de la clase de box más grande del mundo, un Zócalo repleto de imágenes que dieron la vuelta al mundo. Se repitió en 2023 y ya es un hecho que en 2025 se realizará ¡pero ahora en todos los Estados de la República Mexicana! Ya comenzamos a planear el trabajo con mi amigo Miguel Torruco, Director Nacional de Promoción del Deporte y el Bienestar, y desde el anuncio de la mañana ya nos contactaron múltiples personas de todo el país para que seamos parte de esta organización. El domingo 6 de abril todo México estará participando en la Clase Nacional de Box en sus plazas, estadios, escuelas y donde sea que se establezca en ciudades, municipios y estados como parte de la celebración mundial del día internacional por la paz a través del deporte. La otra razón por la que tuve que dar gracias fue un asunto personal. Este sábado me reuní con mis amigos de la infancia Luis, Fede y Pablo, compañeros de la escuela desde el kínder, y con quienes año con año nos reunimos para la cena navideña acompañados de nuestras familias. Como iré a la convención anual del WBC, y de ahí iré a Arabia Saudita para la revancha Fury vs. Usyk, no regresaré a México hasta el 23 de diciembre y por eso adelantamos nuestra posada. Qué bueno es tener amigos inseparables a lo largo de las décadas y nuestros hijos son como hermanos. Un día inolvidable, sin duda. ¿Sabías? Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los pocos boxeadores que ha sabido utilizar su dinero de forma astuta, con inversiones y planes de retiro que garantizan el futuro de sus seres queridos. El WBC iniciará a partir de 2026 un programa obligatorio de programas de retiro para todos aquellos que peleen por nuestra organización. La anécdota de hoy… En mi primer año de estudios en el extranjero, un compañero de la Winchedon High School me había invitado a pasar el Día de Acción de Gracias con él y su familia, pero un par de días antes, me retiró la invitación. Gran problema porque la escuela estaba cerrando. “Hijo mío, ven a Las Vegas, te reservo un vuelo y te espero aquí, va a pelear un joven, este chico que se dice que será la próxima maravilla del boxeo mundial”, me dijo mi padre, aliviando mi preocupación. Llegué a Las Vegas, y así fue como presencié a Mike Tyson conquistar el campeonato mundial de peso pesado del WBC con tan solo 20 años de edad, y como ambos éramos unos niños, nos hicimos amigos para toda la vida desde entonces. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Anuncian Undercard de Beterbiev vs. Bivol II para el 22 de febrero en Riad Like this: Like Loading...

