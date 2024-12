Luto en el boxeo mundial tras fallecimiento de Israel “Magnifico” Vazquez Por. Gabriel F. CorderoFallece Israel Magnifico Vazquez El mexicano tres veces campeón mundial de boxeo Israel Vázquez murió a los 46 años después de una angustiada batalla contra el cáncer. Anteriormente ya luchaba ante el diagnóstico de esclerosis sistémica y ahora había sido diagnosticado con Sarcoma. El WBC había informado que había logrado que los padres de “Magnifico” Vazquez viajarán a los Estados Unidos y apoyar a su hijo. ‘Magnífico’ ostentó dos veces el título del WBC y fue su presidente , Mauricio Sulaimán que confirmó la devastadora noticia. “Israel Vázquez finalmente descansa en paz. Que Dios le dé fuerza y ​​apoyo a su esposa, Laura, a sus hijos, a su familia y a sus amigos durante estos momentos difíciles.”Gracias, Israel, por los muchos recuerdos maravillosos que nos has dado a través de tus acciones dentro del ring, pero lo más importante, fuera de él. Ahora eres eterno. Descansa en paz, todo estará bien”, dijo Sulaiman. En los últimos meses el WBC había encabezado una campaña en GoFundMe buscando recolectar fondos para apoyar la salud de Vázquez. Vázquez hizo su debut profesional a la edad de 17 años en 1995 retirándose en 2010 y logro un record de 44 victorias (32KOs) y 4 derrotas. La legendaria trilogía de peleas entre 2007 y 2010 contra Rafael Márquez es considerada una de las mejores de la historia del boxeo mexicano y mundial cuando ambos dejaron su salud y vida en el boxeo tras resistir los golpes logrando ser llevados ambos a la inmortalidad en el Salón de la fama del boxeo internacional en Canastota, Nueva York. Quienes conocimos a Israel Vasquez sabemos que fue un gran campeón dentro y fuera del ring. Decente, reservado y siempre atento con su especial forma de ser. Descansa en Paz buen “Magnifico” Vásquez.. Buen Viaje Round 12 con Mauricio Sulaimán: Muchas razones para dar gracias Like this: Like Loading...

