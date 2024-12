Resultados desde Ciudad de Panama Gabriel F. Cordero En lo que fue el cierre de eventos de All Star Boxing de Tuto Zabala Jr y su hijo Feliz Zabala III en Ciudad de Panama, El peso mosca mexicano Christian “Chicarito” González (16-2-1, 6 KOs) venció mediante emocionante y peligroso nocaut sobre el favorito local Leroy Estrada (18-5, 8 KOs) en el evento principal de 10 asaltos el viernes por la noche en el Coliseo de Combates en la Ciudad de Panamá, Panamá en un evento organizado por All Star Boxing, transmisión de ESPN KnockOut y el apoyo del nuevo gobierno del país. La pelea no tardó mucho en calentarse cuando González salió en el primer asalto aplicando presión inicial. Estrada igualará esto con su propia presión en los asaltos siguientes, pero González se mantuvo firme y contraatacó. La pelea tuvo sus altibajos, pero González se abrió paso en el octavo asalto y detuvo abruptamente a Estrada en el octavo asalto de manera emocionante. González perdía por puntos antes de lograr el peligroso KO tras una buena intervención del internacional referi panameño, Hector Afu quien detuvo el combate inmediatamente tras un Estrada indefenso en malas condiciones y debemos agregar que sea el país que sea y el combate que sea la intervención médica debe ser inmediata y los médicos deben subir inmediatamente al ring sin esperar indicaciones o a espera de la recuperación del boxeador,la prioridad es la vida del atleta. Esa misma noche el estadounidense Ruben Soto de 15 años realizó su debut profesional. Soto de una extraordinaria carrera amateur no puede pelear aun en Puerto Rico y Estados Unidos por la legislación de cumplir con la mayoría de edad. Otros Resultados: Nataly Delgado (Panamá) WUD10 Rini Khoudari (Colombia) Harvin Aguirre (Nicaragua Panamá) WKO9 Ismael Urieta (México)

WBC FECARBOX Welterweight Eveling Ortega (Nicaragua) WUD8 Susana Panameno (El Salvador)

WBO Latino Flyweight Angel Bethancourt (Panamá) WUD6 Isaac Samaniego (Panamá)

Superflyweight Rafael Bethancourt (Panamá) WUD6 Alcibiades Ballesteros (Panamá)

SuperWelterweight Ruben Soto (EEUU) WUD4 Javier Carpintero (Panamá)

SuperFeatherweight Enzo Moreno (Panamá) WKO2 Saul Caceres (Panamá) Venue: Centro de Combates de Pandeportes del Gobierno Nacional

Promotor: All Star Boxing

Yafai vence a Edwards en Inglaterra y gana el cinturón interino del WBC Tank-Roach es oficial para el 1 de marzo en Barclays Center en NY

