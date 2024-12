Tank-Roach es oficial para el 1 de marzo en Barclays Center en NY Por. Gabriel F. Cordero El campeón mundial de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, se enfrentará cara a cara con el campeón mundial de peso superpluma de la AMB, Lamont Roach de 29 años, en una conferencia de prensa el martes en Brooklyn para dar inicio a la preparación para su enfrentamiento por el campeonato mundial de peso ligero que encabezará un evento de pago por visión de PBC en Prime Video el sábado 1 de marzo desde el Barclays Center en Brooklyn. En un comunicado de prensa de Premier Boxing Champions (PBC) ha informado que la pelea se anunciará oficialmente en una conferencia de prensa en el Barclays Center el martes 3 de diciembre. Davis, de 30 años, había estado en unas negociaciones para un posible combate ante el ucraniano Vasiliy Lomachenko pero al final Davis defenderá su campeonato ante Roach. La pelea será la principal de un PPV de PBC en Prime y se espera el undercard sea presentado en la conferencia de prensa de la semana. Resultados desde Ciudad de Panama Felix Sturm, de 45 años, regresa el 15 de febrero en Alemania Like this: Like Loading...

