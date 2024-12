Felix Sturm, de 45 años, regresa el 15 de febrero en Alemania El 15 de febrero, el ex campeón mundial de varias divisiones Felix Sturm, de 45 años, hará su regreso. Será el protagonista de una cartelera en el Ratiopharm Arena de Neu-Ulm, Alemania, con capacidad para 6.500 personas, frente a un telón de fondo gigantesco. Sturm Boxing está cooperando con el promotor berlinés Ingo Volckmann y su empresa AGON Sports. Felix Sturm: “Estoy listo para seguir escribiendo mi historia y espero poder volver al ring para ofrecer a mis seguidores otro espectáculo. Las negociaciones sobre mi oponente están en la fase final y pronto podremos anunciarlo. Ya puedo adelantar esto: ¡será un boxeador de Alemania!” Tank-Roach es oficial para el 1 de marzo en Barclays Center en NY DAZN transmitirá Charr-Pulev el 7 de diciembre desde Bulgaria Like this: Like Loading...

