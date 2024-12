DAZN transmitirá Charr-Pulev el 7 de diciembre desde Bulgaria DAZN ha anunciado la pelea por el título de peso pesado entre el campeón mundial regular de la AMB Mahmoud “Diamond Boy” Charr (34-4, 20 KOs) y Kubrat “The Cobra” Pulev (31-3, 14 KOs) que se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre en la Arena Sophia en Sofía, Bulgaria. El evento es promovido por Epic Sports & Entertainment. Charr, de 40 años, peleó por última vez en diciembre de 2022. Charr ya había perdido su condición de campeón en receso en diciembre de 2021, tras no haber peleado en el tiempo programado y tras la imposibilidad de concertar una pelea con Trevor Bryan. Sin embargo, después de dos años y un proceso judicial de por medio, en agosto de 2023, el Comité de Campeonatos de la WBA reinstaló a Charr como campeón regular como parte de un acuerdo judicial. Pulev, de 43 años, ocupa actualmente el puesto número 7 en la clasificación de la WBA. Su última pelea fue en marzo, cuando derrotó a Ihor Shevadzutskyi. Felix Sturm, de 45 años, regresa el 15 de febrero en Alemania Round 12 con Mauricio Sulaimán: El WBC ayuda a que el boxeo sea más seguro Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.