Yafai, Sousa sorprenden y ganan medallas de oro En la final masculina de peso mosca, el Británico Galal Yafai tomó una decisión dividida 4-1 sobre el Filipino Carlo Paalam. El medallista de oro Yafai es el hermano menor del ex campeón mundial Kal Yafai y del ex campeón de la Eurocopa Gamal Yafai. En la final masculina de peso mediano, el Ucraniano Oleksandr Khyzhniak dominó al Brasileño Hebert Sousa durante dos asaltos y medio, luego Sousa detonó un gancho de izquierda explosivo en la mandíbula que derribó a Khyzhniak. Se levantó tambaleante y la pelea se detuvo. Dramático final de KO venido desde atrás y sorpresiva victoria del Brasileiro. Conlan derrota a Doheny por peso pluma interino de la AMB

