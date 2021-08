Galahad bate a Dickens para ganar el título de pluma de la FIB En un enfrentamiento entre británicos por el título vacante de peso pluma de la FIB, Kid Galahad (28-1, 17 KOs) castigó a Jazza Dickens (30-4, 11 KOs) hasta que la pelea se detuvo al final de la undécima ronda el sábado por la noche en Matchroom. HQ en Brentwood, Essex, Inglaterra. Fue una paliza salvaje. El peso pesado Fabio Wardley (12-0, 11 KOs) defendió su título inglés con un KO en el primer asalto contra Nick Webb (17-3, 13 KOs). Webb tuvo un buen comienzo, pero Wardley cambió las tornas y golpeó a Webb en la cubierta a las 2:30 para terminar. El popular peso pesado Alen “The Savage” Babic (8-0, 8 KOs) ganó por nocaut técnico en el quinto asalto contra Mark Bennett (7-2, 1 KO) con mandíbulas de granito. Babic, quien cedió 62 libras, castigó a Bennett durante toda la pelea. La pelea finalmente se detuvo después de la quinta ronda. El peso pesado Johnny Fisher (3-0, 3 KOs) derrotó a Danny Whitaker (4-4, 0 KOs) en la segunda ronda. Tres caídas. El tiempo era 1:08. La popular australiana de peso gallo Ebanie Bridges (6-1, 3 KOs) regresó al Reino Unido para detener a Bec Connolly (3-10, 0 KOs) en tres rondas. Bridges derribó a Connolly en la tercera ronda y la pelea se detuvo momentos después. El tiempo era 1:22. Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB en decisión controversial Yafai, Sousa sorprenden y ganan medallas de oro

