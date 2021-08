Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB en decisión controversial En un choque por el título vacante de peso welter de la AMB, el invicto Venezolano, Gabriel “Capitán” Maestre (4-0, 3 KOs) vencio mediante una controvertida decisión unánime en doce asaltos sobre el sustituto Mykal Fox (22-3, 5 KOs) el sábado por la noche en The Armory. en Minneapolis, Minnesota. Fox derribó a Maestre en la segunda ronda y boxeó muy bien, mientras que Maestre presionó la acción. Las puntuaciones fueron 114-113, 115-112, 117-110. Una pelea entre el invicto peso welter # 1 de la AMB Eimantas Stanionis (13-0, 9 KOs) y el veterano Luís Collazo (39-8, 20 KOs) terminó sin decisión. Collazo no pudo continuar después de un cabezazo accidental en la cuarta ronda. El peso welter Luke SantaMaría (12-2-1, 7 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial Devon Alexander (27-7-1, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 98-92. Galahad bate a Dickens para ganar el título de pluma de la FIB

