“Grave Digger” extiende racha de KO en Colombia El prospecto Robin “Grave Digger” Ellis (4-0, 4 KOs) detuvo al local Jorge Ballestros en la ronda 2 de su pelea programada para 8 asaltos de peso pluma. El combate se llevó a cabo en el Gimnasio Boxeo San Antonio de Palmito, en Sucre, Colombia. Ellis fue agresivo desde el principio contra Ballestros, el veterano de 26 combates con más experiencia. El “Grave Digger” mostró la velocidad de su mano conectando con una variedad de combinaciones rápidas y castigadoras en la cabeza y el cuerpo. Ballestros estaba listo, pero el ataque de tres minutos de estos golpes había pasado factura y no respondió a la campana para la ronda 2. Fue el segundo nocaut para Ellis en 7 días después de haber detenido al ex retador al título mundial Luis Carrillo (18-18-1, 16 KOs) el sábado pasado en el Hostal Yolimar y Camping en Tolú, Sucre, Colombia. Ellis, de ascendencia Jamaicana, es de Nueva York pero reside en Las Vegas, Nevada. Está entrenado por Jeff Mayweather y dirigido por Andy Kim. Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB en decisión controversial

